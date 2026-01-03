Сподели close
Легендата на българския футбол Стилиян Петров тъгува по загубата на великия Димитър Пенев, който си отиде днес от този свят на 80-годишна възраст

"Почивай в мир, тренер 

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация. 

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.

Поклон!", написа бившия капитан на националния отбор в профила си във Facebook.