Стоил Цицелков: Машините не позволяват невалиден глас
©
По думите му големият проблем на българина е липсата на доверие – едните не вярват на машини, другите на хартии. И това недоверие води до недоверие и в тези, които избираме.
"Тези машини, които вече сме купили, биха могли да дадат по-добри резултати, ако ги ползваме целесъобразно, т.е. ако използваме целия им потенциал,“ каза той, като обясни, че въвеждането на машинното гласуване е било в отговор на желанието да се премахнат изключително големия брой недействителни бюлетини. Машините не позволяват невалиден глас, намаляват грешките в протоколите и съкращават времето на преброяване и предаване на резултатите от изборите, посочи гостът.
"Призовавам политиците просто да си влязат в ролята и да се загледат във всички останали аспекти от изборния процес, защото проблемът не е само технологиите.“
Цицелков е категоричен, че трябва хората да гласуват масово, само така според него купеният вот ще се размие и няма да обърне посоката на нашата ориентация и интереси.
"Ние сме прекалено малка държава някакви лични, егоистични партийни дрязги да ни отклоняват от нашата цел. Така че в този кратък срок, която и технологии да си изберат, призовавам за прозрачност и за по-голямо участие. Хората, които участват в процеса, гарантират изборите. Ако партиите пратят подготвени и адекватни хора в тези 12 000 секции, проблеми няма да има,“ категоричен е гостът.
Още по темата
/
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
10.01
Мирчев: Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори
10.01
Още от категорията
/
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото
09:37
Валери Жаблянов: Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва, всичко е в ръцете на делегатите на конгреса
09:37
Костадинов за нападението над българското посолство в Скопие: Къде е реакцията на нашите партньори?
11.01
Петър Стоянов: Вчера, преди 29 години, България беше на ръба на нещо, което приличаше на гражданска война
11.01
Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на наказания насърчава извършителите!
11.01
"Малко българско училище в Чикаго" и генералният консул Станков стоплиха отношенията: Какво предстои
11.01
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.