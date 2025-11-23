Столичната лекарска колегия (СЛК) подписа ново партньорско споразумение за провеждане на високоспециализирани обучения за млади лекари в Ponderas Academic Hospital в Букурещ.Документът беше подписан от д-р Ваньо Видков, заместник-председател на СЛК, и проф. Каталин Копаеску от румънска страна, по време на официално посещение на делегация на колегията в румънската столица.Курсовете ще се финансират изцяло от фонд "Млад лекар“ на СЛК, който осигурява възможности за квалификация на лекари под 40 години от София."Специализираното обучение на младите лекари е мисия на Столичната лекарска колегия. Работим ежедневно за разширяване на възможностите, за да получават достъп до най-модерни практики и технологии в медицината“, заяви д-р Ваньо Видков след подписването.Новото партньорство е част от активната международна политика на СЛК за развитие на младите медицински кадри. Припомняме, че Колегията вече има подписани договори с водещи болници в Европа – университетската болница Medipol в Истанбул, Hospital Clinic в Барселона и детската болница Sant Joan de Déu в Барселона. В момента текат преговори и с други престижни институции, които ще разширят обхвата на програмата.Тренировъчният център на Ponderas Academic Hospital представлява високоспециализирана учебна база, насочена към усъвършенстване на хирургичните умения чрез съчетаване на модерни технологии и практически опит. Обучението се провежда с високотехнологични тренажори, които позволяват на лекарите да упражняват базови и напреднали манипулации в контролирана среда, както и чрез практически сесии върху животински модели (свине), провеждани при строг етичен контрол и с участието на ветеринарни лекари, осигуряващи безопасност и реалистична тъканна среда.В програмите са включени и тренировки с ендоскопи, видеоасистирана бронхоскопия за анестезиолози, както и специализирани курсове за УНГ специалисти. Центърът обхваща обучение в различни хирургични специалности:- Обща и лапароскопска хирургия- Бариатрична и метаболитна хирургия- Колоректална хирургия- Хепатобилиарна хирургия- Торакална хирургия- Урология- Гинекологична хирургия- Ендоскопска хирургия- Роботизирана хирургия.По време на посещението проф. Каталин Копаеску, който е водещ международен експерт в миниинвазивната и бариатричната хирургия, представи концепцията, методологията и визията на центъра, както и конкретните възможности за сътрудничество в областта на обучението.Програмите ще предлагат два компонента:- hands-on курсове с продължителност 2–3 дни,- Допълнителен 2–3 дневен observership престой в клиниката.Общата продължителност на обучението е около една седмица.