Трайчо Трайков - кмет на район "Средец“ във Facebook.
"При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата...Приятен ден избягвайте да минавате под стрехите на Народното събрание", написа още Трайков
Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.
Столичната община разреши ремонт на Народното събрание
© Българският пътеводител
Още от категорията
/
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:44
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
11.11
Годишният доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.