Стотици българи видяха къде се произвежда над една трета от електроенергията у нас
Автор: Илиана Пенова 17:40
©
На 11 октомври стотици граждани от всички краища на страната лично видяха къде се произвежда над една трета от електроенергията в България. Денят на отворени врати в АЕЦ "Козлодуй" доведе хора от София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Плевен, Русе, Габрово, Монтана, Враца, Лом и много други, които се запознаха отблизо с работата на атомната електроцентрала.

През целия ден водачи на групите бяха висококвалифицирани експерти от АЕЦ "Козлодуй", които с желание отговаряха на въпросите на малки и големи. В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на Дружеството.

Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които ежедневно осигуряват безопасната и надеждна работа на мощностите. В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението – АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг.

И този път инициативата донесе най-много вълнение на децата и младежите, много от които споделиха, че в централата са ги довели интересът към ядрените технологии и плановете за образование и кариера в тази област.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
