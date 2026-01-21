Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.
Към момента ситуацията на протеста е нормална.
Организаторите споделят, че Сарафов няма право да заема поста на и.ф. главен прокурор. Въпреки това той остава, нарушава закона и "узурпира" съдебната власт, обслужвайки задкулисието. Те настояват за незабвна оставка на Сарафов и възстановяването на правовия ред.
Протести трябва да има още в Пловдив и Варна. В Бургас протестните действия бяха отменени.
Припомняме, че вчера Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.
Стотици се събраха пред Съдебната палата в София, искат смяната на Сарафов
© ФОКУС
Още от категорията
/
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от бивш кмет и сина му в Старозагорско?
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.