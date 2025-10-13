ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стоянка Маркова: Трябва да насърчим живото донорство
"Дъщеря ми е в прекрасно състояние, абсолютно пълноценна. Аз се чувствам прекрасно. Не взех болничен нито един ден“, разказа Маркова.
По думите й липсва държавна политика както за насърчаване на донорството, така и за грижата към трансплантираните. Проследяването на трансплантираните у нас не е добре организирано и не се спазват протоколи, заяви Стоянка Маркова. За бъбречно трансплантираните има само един център – в София. "Отношението към хората е отвратително, те ходят с абсолютно нежелание. Да не говорим за базата. Преди две седмици на самите контроли хората масово се оплакваха, че са им грешни резултатите. Самите доктори казват, че има грешка в лабораторията“, разказа тя.
Според нея методиката на работа на специалистите трасплантолози у нас е остаряла. Това е причината хората да предпочитат да извършват трансплантации в чужбина.
