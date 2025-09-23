ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Страната ни е домакин на международна летателна тренировка
Международната летателна тренировка се провежда в рамките на програмното споразумение между операторите на самолети C-27J от държави членки на ЕС и ще продължи до 3 октомври 2025 г. За пръв път ще вземат участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295. Това съобщиха от Министреството на отбраната.
"European Spartan Exercise“ доказа своя практически и ефективен принос през годините за обмяна на международен опит с изпълнението на широк спектър специални задачи и мисии от летателните екипажи на транспортната авиация“, каза в своето обръщение към участниците командирът на 16-та авиационна авиобаза в София и ръководител на ESE 2025 полковник Лазарин Лазаров.
Той подчерта, че всички етапи от подготовката, съвместното планиране и провеждането на учението предоставят уникална възможност за съюзниците да усъвършенстват своя организационен опит и тактически умения. Те от своя страна допринасят за укрепване на доверието и способностите на коалиционните партньори за участие в съвместни операции.
Заместник-ръководителят на ESE 2025 подполковник Денис Иноченти акцентира върху амбицията настоящата тренировка да се превърне в още по-динамична тренировъчна среда за летателния и инженерно-технически състав с включването и на транспортните самолети Casa C-295.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: