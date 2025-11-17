При превалутирането на българските левове в евро в пощите ще се проверяват документите за самоличност, като ще се прави тяхно копие и ще се извършва проверка за валидността им.Това пояснява пред БНР Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в "Български пощи"."Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани", посочва той.Оценени са всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти, уверява Кирилов.Възрастните хора са рискова група. За целта се провеждат информационни кампании по места, съвместно с териториалните структури на МВР."Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции."Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама, подчертава Александър Кирилов.Ще има публикуван списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по предварителна заявка по-големи суми.Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван. Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.