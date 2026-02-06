Строителен предприемач с прогноза за цените на имотите и наемите през 2026 г.
"Тъй като лихвите по ипотечните кредити в България остават сравнително ниски, към момента се счита за по-изгодна покупката на жилище с ипотечен кредит“, казва пред businessnovinite.bg Диляна Христова, строителен инвеститор.
Лихвите по ипотеките в България остават сравнително ниски, което прави месечните вноски конкурентни, а понякога дори по-ниски от наемите за сходни имоти.
Но "по-изгодно“ не винаги означава "по-подходящо“, припомня експертът. Всичко зависи от нагласите, начина на живот и финансовите възможности на конкретния човек. Практиката показва, че за много хора първата крачка към собствен дом минава именно през наем. Това време не е "изгубено“ – напротив. То помага да се изчистят критериите, като например колко стаи са нужни, коя локация е удобна, колко важни са транспортът, парковете, училищата.
"Млади купувачи без деца избират по-малки жилища, без значение дали в близост има детски градини и училища, за тях водещо е местоположението и достъпът до работното място или учебното заведение.“
Еврото е голямата промяна, която…не промени всичко
Макар приемането на еврото да звучи като сериозен вододел, към момента не се наблюдава драматична промяна в поведението на купувачите. Пазарът по-скоро се раздели на две групи: едните побързаха да купят "преди еврото“, а другите решиха да изчакат и да видят какво ще се случи.
"Само по себе си въвеждането на еврото не води автоматично до трансформации, все пак до момента продажните цени на имотите в България бяха в евро, а не в лева, макар и платими и в двете валути. По отношение на някакъв ефект, който може да изненада експертите, към момента няма такива индикации, но то затова се нарича "изненада“, ще следим с интерес какво ще се случи през тази година.“, споделя експертът.
Краят на миналата година беше изключително активен откъм сделки по две причини: традиционно в последните месеци на всяка година се реализират повече сделки и от друга страна активизирането на хората, които бързаха да закупят жилище преди въвеждането на еврото. Диляна споделя, че по нейни наблюдения купувачи, които са имали желание да се сдобият с жилище през 2025 г. и не са успели, продължават с търсенето на такова, без страх от новата валута.
Ще скочат ли наемите?
Прогнозите за 2026 г. сочат умерено покачване на наемите в България, обвързано с растящите доходи и търсенето в големите градове, без резки скокове.
"Очаква се имотният пазар да остане стабилен, като цените на жилищата може да нараснат с 5-8%, подкрепени от по-лесно ипотечно кредитиране след приемането на еврото. За разлика от цените за покупка, наемите са по-пряко свързани с доходите на домакинствата, което поставя естествена граница на покачването им.“
По нейни думи основни фактори, които влияят са високата мобилност на работната сила и ограниченото предлагане на качествени жилища под наем в големите градове.
"Тези фактори ще поддържат наемите високи“.
Друг фактор, който е по-малко видим, но важен е намаляването на издадените разрешения за строеж, особено в София. По-малко ново строителство при постоянно търсене означава натиск нагоре върху цените. Интересното е, че високите продажни цени поддържат и наемния пазар активен – не всеки може или иска да купува, дори когато кредитите са достъпни.
Най-големите рискове
Рискове има, но засега те не изглеждат драматични. Според Диляна Христова един от тях е евентуално затягане на изискванията от страна на Централната банка, което би направило ипотеките по-труднодостъпни. Другият е добре познатият исторически модел – след въвеждане на еврото в други държави често се наблюдава ръст на цените на имотите в следващите години.
Това обаче не означава сривове или балони, а по-скоро плавни, пазарно обосновани движения.
Няма универсален отговор на въпроса "ипотека или наем“. Има личен избор. Но едно е ясно: пазарът остава стабилен, предвидим и далеч от крайности. А за купувачите и наемателите това е може би най-добрата новина.
