Нов развоен център в София с инвестиция от 10 млн. 686 хил. евро ще строи българската космическа компания EnduroSat. За него разказа Доброслав Димитров – председател на Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ) и първи инвеститор в EnduroSat, в предаванетонаИнвестициите са частни. "Те са само малка начална стъпка. Във времето ще привлечем стотици милиони към този център. Наистина става дума за нещо много голямо и реален шанс България да развие космическа индустрия, която може да е водеща в Европа и може да се превърне в крайъгълния камък за това да развием икономика от съвсем друг вид. Това е изцяло ново поле, което в следващите десетина години ще се развие в трилионна индустрия в целия свят, и ние може да бъдем една от водещите дестинации в Европа, а защо не и в света. Това може да преобрази цялата българска икономика“, заяви Димитров.Развойният хъб е воден от EnduroSat, но много компании от Европейския съюз и от САЩ ще имат свои лаборатории в този комплекс и ще развиват космически изследвания. "Това е възможност за развитие на развойна дейност на различни компании, да речем тестване на ракетни, сателитни или каквито и да е други технологии. Технологиите за космоса са скъпо високотехнологично действие. Много на брой компании могат да работят заедно в един общ хъб и да споделят някаква инфраструктура много по-ефективно, отколкото всяка компания да си ги прави поотделно“, обясни Доброслав Димитров.Държавата подпомага проекта като предоставя летище "Доброславци“, което в момента не функционира и на което ще се разгърне космическият център.За 2025 г. EnduroSat е привлякъл над 150 милиона от външни инвеститори. "Това са колосални инвестиции в космос, които никога не са се случвали в България до този момент“, подчерта председателят на БРАИТ.EnduroSat има в орбита над 70 спътника и над 3500 компонента в системи на чужди компании. Вчера пък в орбита е изведен първият от новия клас сателити на компания. "Това поставя България в топ 10 държави в света по работещи компоненти в орбита. Нищо от това не е мечта, в момента вече е реалност“, заяви Димитров.По думите му в момента космосът се демократизира и се дава възможност дори на средни бизнеси да имат достъп и решения в орбита. "Компании като нашата демократизира достъпа до самата технология. Ако преди това един сателит е струвал 100, 200, 500 милиона, ние имаме сателити, които струват стотици хиляди, което означава, че и университети могат да си правят проекти за наблюдение на земята, за метеорология. Тази индустрия е буквално безгранична“, вярва Димитров.