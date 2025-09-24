ЗАРЕЖДАНЕ...
|Струваме все по-скъпо на работодателите си, затова се дърпат и от увеличаване на заплатите
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности“ - с 18.1%, "Култура, спорт и развлечения“ - със 17.7%, и "Добивна промишленост“ - със 17.2%.
Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13.4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18.8% за сектор "Култура, спорт и развлечения“ до 7.0% за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“.
