Студенти от ВТУ "Тодор Каблешков" се запознаха отблизо с модерното производство и технологии на "Грома Холд"
В рамките на срещата студентите се запознаха с дейността на компанията, основните направления, по които работи, както и с някои от ключовите инфраструктурни проекти, реализирани от "Грома Холд“. Екипът представи структурата и организацията на работа, както и високотехнологичната техника и съвременните решения, които се прилагат в пътното и транспортното строителство.
По време на обиколката студентите посетиха Завода за производство на вибропресовани бетонови елементи в базата в с. Бело поле, където имаха възможност да проследят целия производствен процес – от подготовката на суровините до автоматизираното опаковане на готовите изделия. Впоследствие те разгледаха и Строително-изпитвателната лаборатория на компанията, където техническият ръководител инж. Тодор Минчев демонстрира методи за контрол и анализ на качеството на строителните материали и смеси.
Една от най-впечатляващите демонстрации беше изготвянето на асфалтови пробни тела и измерването на техните характеристики – процес, който показа на студентите как прецизността и иновациите вървят ръка за ръка в ежедневната работа на "Грома Холд“.
Посещението бе ценна възможност за бъдещите инженери да натрупат практически знания и да се докоснат до реалните процеси, които стоят зад модерното инфраструктурно строителство. Такива инициативи утвърждават "Грома Холд“ като компания, отворена към младите специалисти и ангажирана с развитието на новото поколение експерти в строителния сектор.
