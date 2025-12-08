Студенти от различни краища на България за поредна година избраха да празнуват своя празник в Банско, предаде репортер на "“. Хотелите и къщите за гости в родния курорт са препълнени, а веселбите започнаха още от снощи.По информация на "“ и тази година хотелите, ресторантите, кръчмите и дискотеките предлагат различни ценови варианти, както и различни допълнителни забавления, с които да направят празника на младежите още по-интересен и запомнящ се.Полицейското присъствие в района е засилено, а целта е да се следи и да се гарантира за осигуряване безопасността и сигурността на студентите и недопускането на инциденти.