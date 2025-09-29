Съдов хирург обясни основната причина за сърдечносъдовите заболявания

© Повечето заболявания се дължат на липсата на профилактика. В България няма профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Това каза съдовият хирург проф. Андрея Андреев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Това е причина за високия процент смъртни случаи заради сърдечносъдови заболявания, допълни той. Отговорност за това според проф. Андреев носи и държавата в лицето на Министерство на здравеопазването заради липса на адекватна профилактична кампания.



Ключови фактори за сърдечносъдовите заболявания са нездравословното хранене и липсата на двигателна култура. Това се отнася с особена сила и за децата, които прекарват все повече време пред екраните. "При тях настъпват промени, които стават видими години след това. По време на войната в Корея беше направено едно проучване от американски съдебни медици на загинали млади американски войници. Те установиха, че на 22 години при тях вече имаше следи от атеросклероза“, посочи проф. Андреев.