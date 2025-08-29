Съдът оправда Камен Донев: "Мижитурка", "човечец" не са обиди

© Софийският градски съд оправда Камен Донев по делото за обида, което беше образувано по жалба от директора на Народния театър Васил Василев през пролетта на 2023 г.



То беше заведено заради квалификациите "мижитурка", "човечец" и "не е читав човек", изречени от актьора покрай разразилия се в Народния театър "Иван Вазов" скандал. Василев искаше обезщетение от 2500 лева, ппредава Bulgaria ON AIR.



През юни м.г. Софийският районен съд (СРС) постанови, че Камен Донев е изразил лично мнение, което безспорно е негативно, но не е обидно. Използваните изразни средства като "човечец" и "не е читав човек" са оценки за качествата на директора и са съвместими с правото на свободно изразяване на гражданите, съгласно Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Васил Василев трябваше да плати и съдебните разноски в размер на 2600 лева.



Директорът обаче обжалва пред по-висша инстанция и отне още година, включително разпити на свидетели, докато се стигне до окончателното решение. СГС потвърди, че първоинстанционният съд е събрал необходимите доказателства, не е допуснал процесуални нарушения и е изпълнил задълженията си за всестранно, обективно и пълно изследване на доказателствата по делото.



В резултат съдът отхвърли жалбата на Василев като неоснователна и отсъди той да заплати на Камен Донев още 1000 лева разходи за адвокатско възнаграждение пред втората инстанция, пише "Сега". Те се прибавят към онези 2650 лв. съдебни разноски, които директорът на Народния театър вече дължеше. Решението на съда е окончателно.