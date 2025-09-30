Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото

© Булфото Софийски градски съд обяви за невинен прокурор Константин Сулев за това, че е надвишил служебните си задължения като е повдигнал обвинения на Пепи Еврото, предаде агенция "Булфото".



Сулев бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължаващо престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.