|Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
Сулев бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължаващо престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.
