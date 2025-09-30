Съдът отложи делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното шосе в София

© Булфото Заради отсъствието на съдия Искра Петрова се наложи делото срещу Димитър Любенов да бъде отново отложено, предаде NOVA. Той е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин.



Според прокуратурата той е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.



Припомняме, че при зверския удар през 2022 г. пострадаха още съпругата на френския турист и шофьорът, който ги е возил от Банско към летището в София.