ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
©
"Снощи се видяхме с момчето, каза, че съжалява“, заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия. Той поясни, че контактът с детето е труден, тъй като то изпитва затруднения да говори и да дава изявления.
"Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие“, уточни адвокатът.
За да може обвиняемият да участва пълноценно в съдебния процес, се налага неговата подкрепа от специалист – логопед. Заседанието се провежда при закрити врата, а на него присъства и бащата на подсъдимия.
Фаталният инцидент стана на 19 октомври в столичен мол, когато 15-годишно момче беше намушкано. Пострадалият беше транспортиран до болница "Н.И. Пирогов“, където по-късно почина.
Още по темата
/
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
13:40
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
09:15
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
20.10
Още от категорията
/
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
20:26
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
19:39
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
18:45
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
16:37
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
15:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.