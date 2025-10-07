Новини
Съдът решава дали да остави в ареста двамата служители от ИААА, поискали подкуп от шофьори, превозващи техниката на Роби Уилямс
Автор: Елиза Дечева 08:55Коментари (0)25
©
Съдът решава днес дали да остави окончателно в ареста двамата служители на ДАИ, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс.

От прокуратурата казаха, че служителите са поискали и приели по 200 и 300 лева от шофьорите. Причината била повредени тахошайби.

При обиск в домовете на обвиняемите са открити около 43 000 евро и над 5 000 лева в брой. 

Двамата служители са уволнени.

