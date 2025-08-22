Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Съдът решава дали да остави в ареста младежа, ударил с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
Автор: Екип Ruse24.bg 08:48Коментари (0)35
©
Съдът ще решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в "Слънчев бряг".

Националната следствена служба поема разследването на инцидента.

35-годишната жена, която пострада при инцидента, е на командно дишане.

Състоянието ѝ е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.

Днес близки организират протест пред съда в Бургас, където от 14 часа ще се гледа обжалването на мярката "домашен арест" за извършителя, предаде bTV.

Още по темата: общо новини по темата: 11
22.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
Ето къде и за какво се предлага най-високата заплата от 13 хил. лева, попаднала в обява на Бюрото по труда
17:11 / 20.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
09:04 / 20.08.2025
Над 420 млн. евро изпратиха на роднините си, българите, които работят в чужбина
Над 420 млн. евро изпратиха на роднините си, българите, които работят в чужбина
18:03 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души в Разград, е пазен от връзки в съдебната система?
Младежът, убил трима души в Разград, е пазен от връзки в съдебната система?
08:35 / 20.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
България и Войната в Украйна
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: