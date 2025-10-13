Съдът задържа мъжа и жената, обвинени за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция

© На 10 октомври ви съобщихме, че Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40- годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.



Днес стана ясно, че по внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 40- годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.



А.К. и В.П. са привлечени към наказателна отговорност, за това че през месец май 2025 г. с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.



По случая е образувано досъдебно производство за измама с пострадали хора от цялата страна. При проведена акция на Дирекция "Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура А.К. и В.П. бяха задържани. Впоследствие с постановление на наблюдаващ прокурор задържането им беше удължено за срок до 72 часа.



Прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо двамата. Състав на съда наложи на А.К. и В.П. мерки за неотклонение "задържане под стража“.



Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.