|"Съединението прави силата" – важи ли надписът 140 години по-късно?
По този повод потърсихме мнението на столичани – помнят ли събитията и какво символизира Съединението за тях днес.
"Княжество България и Източна Румелия – по спомен от училище“, припомни си една от запитаните дами. "Това, което няма сега“, добави друга.
Мнозина бяха единодушни, че съвременните българи са по-скоро разединени: "Не само, че не са обединени, ами са страшно разединени“, коментира столичанин.
На въпрос какво ни разделя, анкетираните отговориха:
"Парите – едни са много богати, други доста по-бедни. Има завист и алчност.“
"Икономическите условия са основната причина.“
Все пак хората признаха, че има нещо, което продължава да ни обединява – желанието "да живеем добре“.
Някои обаче поставят под съмнение дали надписът на фасадата на Народното събрание "Съединението прави силата“ важи и днес.
Попитахме какъв надпис биха добавили до него. Отговорите бяха: "Да се обичаме и уважаваме повече.“
"Да се намалят т.нар. народни представители, защото 240 души не знам какво правят там. Дори на работа не ходят, а аз ходя всеки ден.“
Въпреки критиките, всички, с които разговаряхме, бяха категорични: "Важно е да помним историята. Не сме за никъде, ако не я знаем.“
