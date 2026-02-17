Бащата на Валери Андреев инженер и уважаван специалист категорично подкрепя показанията на сина си, който пръв свидетелства, че е станал жертва на сексуално насилие от страна на самоопределящия се за лама Ивайло Калушев. Това съобщава Труд News, позовавайки се на източници от МВР, запознати с разпита на мъжа, проведен миналата седмица.В показанията си Валери Андреев описва мащабни манипулации, чрез които Калушев е успявал да привлича значителни финансови средства от родители и да въвлича непълнолетни момчета в зависимост, довела според разследването до сексуални посегателства.По думите му, чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и психологическо въздействие, Калушев е внушавал определени идеи на своите последователи и е осигурявал финансиране за дейността си.Съпругата на Андреев София Андреева била сред последователките на Калушев. Според свидетелските показания тя е присвоила и прехвърлила над 1 млн. лева, подпомагайки групата му в Мексико. През 2012 г. тя закупила къщата на Калушев в село Краево, община Ботевград, за 260 000 евро - сума, която според бащата многократно надвишавала пазарната ѝ стойност.С тези средства Калушев закупил яхта, с която заедно с Валери Андреев-младши, Деян Илиев и неговата приятелка Невена отплавали към Мексико.Докато групата била зад граница, от семейните сметки били изтеглени над 200 000 евро - средства, заделяни от бащата за образованието на сина му. Продадени били и златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези пари бил закупен имот в Мексико, използван за живеене и медитации.По думите на Андреев-старши, след завръщането на сина му в България преди седем години -след конфликт с Калушев, който според него пренасочил вниманието си към новопристигналия Николай Златков - майката отказала да повярва на разказа на детето си и застанала на страната на групата.След раздялата със сектата Валери-младши завършил вечерна гимназия по ускорена програма и се записал в Нов български университет. Като част от подкрепата си бащата организирал пътуване до Непал, където синът му изкачил маршрути в Хималаите до 6500 метра височина - преживяване, което според семейството му помогнало за преодоляване на психологическите травми.Андреев-старши твърди, че едва наскоро е научил за сексуалните посегателства срещу сина си, започнали когато той е бил на 15-16 години. През 2022 г. младият мъж подал сигнал в ГДБОП, изразявайки опасения, че подобни действия могат да се повторят спрямо други деца.Преди около година полицията потърсила бащата във връзка с автомобила на съпругата му, открит в района на Петрохан, близо до село Гинци. По това време тя твърдяла, че се намира в Своге, което впоследствие се оказало невярно.След изчерпване на личните средства, според свидетелските показания, София Андреева взела заеми от близки и роднини за около 200 000 лева, които впоследствие съпругът ѝ бил принуден да покрие след намеса на съдия-изпълнител.В интервю пред журналистките Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, София Андреева обвинила собствения си син, че е морално отговорен за смъртта на петима мъже и 15-годишния Александър Макулев.Бащата отхвърля тези твърдения. Той заявява, че застава твърдо зад сина си и не приема тезата, че "пет зрели и интелигентни мъже“ биха посегнали на живота си заради подадения сигнал. Според него отговорността следва да бъде търсена в действията и влиянието на Ивайло Калушев, а не в разкритията на неговото дете.