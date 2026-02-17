Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
©
В показанията си Валери Андреев описва мащабни манипулации, чрез които Калушев е успявал да привлича значителни финансови средства от родители и да въвлича непълнолетни момчета в зависимост, довела според разследването до сексуални посегателства.
По думите му, чрез практики, заимствани от будизма, хипнотични техники и психологическо въздействие, Калушев е внушавал определени идеи на своите последователи и е осигурявал финансиране за дейността си.
Съпругата на Андреев София Андреева била сред последователките на Калушев. Според свидетелските показания тя е присвоила и прехвърлила над 1 млн. лева, подпомагайки групата му в Мексико. През 2012 г. тя закупила къщата на Калушев в село Краево, община Ботевград, за 260 000 евро - сума, която според бащата многократно надвишавала пазарната ѝ стойност.
С тези средства Калушев закупил яхта, с която заедно с Валери Андреев-младши, Деян Илиев и неговата приятелка Невена отплавали към Мексико.
Докато групата била зад граница, от семейните сметки били изтеглени над 200 000 евро - средства, заделяни от бащата за образованието на сина му. Продадени били и златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези пари бил закупен имот в Мексико, използван за живеене и медитации.
По думите на Андреев-старши, след завръщането на сина му в България преди седем години -след конфликт с Калушев, който според него пренасочил вниманието си към новопристигналия Николай Златков - майката отказала да повярва на разказа на детето си и застанала на страната на групата.
След раздялата със сектата Валери-младши завършил вечерна гимназия по ускорена програма и се записал в Нов български университет. Като част от подкрепата си бащата организирал пътуване до Непал, където синът му изкачил маршрути в Хималаите до 6500 метра височина - преживяване, което според семейството му помогнало за преодоляване на психологическите травми.
Андреев-старши твърди, че едва наскоро е научил за сексуалните посегателства срещу сина си, започнали когато той е бил на 15-16 години. През 2022 г. младият мъж подал сигнал в ГДБОП, изразявайки опасения, че подобни действия могат да се повторят спрямо други деца.
Преди около година полицията потърсила бащата във връзка с автомобила на съпругата му, открит в района на Петрохан, близо до село Гинци. По това време тя твърдяла, че се намира в Своге, което впоследствие се оказало невярно.
След изчерпване на личните средства, според свидетелските показания, София Андреева взела заеми от близки и роднини за около 200 000 лева, които впоследствие съпругът ѝ бил принуден да покрие след намеса на съдия-изпълнител.
В интервю пред журналистките Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, София Андреева обвинила собствения си син, че е морално отговорен за смъртта на петима мъже и 15-годишния Александър Макулев.
Бащата отхвърля тези твърдения. Той заявява, че застава твърдо зад сина си и не приема тезата, че "пет зрели и интелигентни мъже“ биха посегнали на живота си заради подадения сигнал. Според него отговорността следва да бъде търсена в действията и влиянието на Ивайло Калушев, а не в разкритията на неговото дете.
Още по темата
/
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Още от категорията
/
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
09:12
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.