Сърбин от групата "Розовите пантери", участвал в обир на бижута и часовници за почти милиард евро в Гърция, е арестуван у нас
Идентифицирани са двама сръбски граждани на 48 и 46 години. Срещу тях са били издадени европейски заповеди за арест, по силата на които са били арестувани в България и Хърватия. По данни на полицията мъжете са членове на престъпната организация "Розовите пантери“, пише Prothothema.
Мъжете нахлуват в бижутерския магазин и насочват оръжията си към служителите. За няколко секунди изпразват магазина и си тръгват с бижута и часовници на стойност близо 580 000 евро. Извършителите са използвали фалшифицирани документи и откраднати регистрационни номера.
Четирима членове на организацията са действали в Гърция от 20 август до 2 септември 2025 г., за да извършат грабежа.
Транснационалните престъпни групи и организации на балканската организирана престъпност, под името "PinkPanthers“ е специализирана в обири на бижутерски магазини, които се характеризират с висока степен на организираност, адаптивност и постоянно развиващи се методи на действие. Членовете ѝ имат "слабост“ към бижута и луксозни часовници с висока стойност от известни бижутерски магазини в цяла Европа.
