ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Сърбия ни предаде Паскал
От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.
64-годишният мъж е един от обвиняемите по аферата в "Митниците".
От там той ще бъде конвоиран до Националното следствие в София. Предполага се, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.
Паскал беше задържан в Белград на 27 септември миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.
У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената "Афера Митници".
Подведен е под отговорност заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.
През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 160
|предишна страница [ 1/27 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 11 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета