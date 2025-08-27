Новини
Сърбия ни предаде Паскал
Автор: Екип Ruse24.bg 14:43
©
Сърбия ни предаде сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал на ГКПП "Калотина", съобщава БНТ.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.

64-годишният мъж е един от обвиняемите по аферата в "Митниците".

От там той ще бъде конвоиран до Националното следствие в София. Предполага се, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

Паскал беше задържан в Белград на 27 септември миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената "Афера Митници".

Подведен е под отговорност заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.

През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.

Ай сега КрадиПейците са се насрали като почне да пее
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
