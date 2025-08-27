Сърбия ни предаде Паскал

© Сърбия ни предаде сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал на ГКПП "Калотина", съобщава БНТ.



От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.



64-годишният мъж е един от обвиняемите по аферата в "Митниците".



От там той ще бъде конвоиран до Националното следствие в София. Предполага се, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.



Паскал беше задържан в Белград на 27 септември миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.



У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената "Афера Митници".



Подведен е под отговорност заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.



През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.