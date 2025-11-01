В белгийската столица Брюксел протестиращи в подкрепа на Судан се събраха на протест, предаваПред Стоковата борса десетки протестиращи крещят в полза на своята държава. В ръцете си носят знамена и ръчно изработени плакати.Текстът на плакатите включва призиви на английски и арабски, като най-ясно се вижда посланието "HANDS OFF SUDAN" (Ръцете долу от Судан).