Със 199 км/час, докато диша райски газ, Виктор се е врязал с колата си в автобус в София
Автор: Емануела Вилизарова 14:55Коментари (0)98
© Facebook
Скоростта на колата, забила се в автобус в столицата е ясна - 199 километра в час. Това казаха от прокуратурата в София на брифинг днес.

Това е 4 пъти над позволената скорост и няма спирачен път.

Повдигнато е обвинение на виновника за умишлено причиняване на смърт на един човек и за нанасяне на средни телесни повреди на още 4 лица.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Двама от пострадалите имат по 7 телесни повреди. Експертиза показва, че водачът на автомобила - Виктор - е бил под влияние на райски газ. По всяка вероятност той е вдишвал от веществото, докато шофира. 

Присъдата, която грози младежа, е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. 

Приоритетно се работи по този случай, както и по случая с АТВ-то от Слънчев бряг, съобщиха още от прокуратурата.

Днес е назначена съдебно-психологическа и психиатрична експертиза за Виктор.


10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"
11:06 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
