Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите

© За поредна година и Roadpol ще отбележи дните на безопасността, а 18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя.



Пътни полицаи ще влязат в часовете по "Безопасност на движението" във всички училища и тази годин



"През изминалата учебна година са проведени повече от 250 срещи с представители на регионалните управления на образованието, над 800 срещи с кметове и над четири хиляди срещи с директори на училища". Това заяви на брифинг комисар Мария Ботева, зам-.началник на отдел "Пътна полиция“ към Главна дирекция "Национална полиция“.



Фокусът тази година са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства, каза комисар Ботева.



Акцентът на кампанията тази година е поставен върху най-уязвимите участници. Мотото на инициативата е "Давайте пример!",



Тя напомни на родителите да не държат децата си в скута по време на пътуване, както и да не спират на пешеходна пътека, когато взимат ученици си от училище, защото така застрашават други деца.