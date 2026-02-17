Съсед на Калушев в Българи: Никога не ни поздравяваха
© bTV
В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.
По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.
Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.
От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.
Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.
Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал.
"Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира пред bTV той.
По думите му минавали джипове - високо оборудвани.
"И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов.
"Само веднъж видях едно детенце и една жена. Детенце - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той.
"Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пет деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.
Имотът на Ивайло Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.
Още по темата
/
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:43
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Още от категорията
/
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
09:12
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Случаят "Петрохан": Какви са показанията на бащата на Валери Андр...
22:56 / 16.02.2026
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:28 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:28 / 16.02.2026
Кольо Колев, социолог: Формацията около Радев има всички шансове ...
20:28 / 16.02.2026
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помага...
19:09 / 16.02.2026
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са бил...
17:07 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.