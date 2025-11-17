Мобилно приложение на Българската православна църква е нов информационен и комуникационен продукт, свързан с официалния сайт на Светия синод или на Българската патриаршия. В съвременния свят, когато младите хора са почти ежечасно онлайн, това е една комуникационна стратегия за диалог, за общуване с тях. Това каза преподавателят в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ доц. Константин Нушев в предаванетоПриложението осигурява лесен достъп до Библията, църковния календар и молитвеника, до важни документи, новини и събития, като основната му цел е да достигне до младите хора. "Църквата е призвана да бъде винаги в крак с времето. Тя използва новите технологии като средство за комуникация. Технологиите могат да са добър инструмент, който обаче не може да замести живото общуване между духовника и вярващия“, допълни доц. Нушев.На 25 ноември е патронният празник на Богословския факултет на Софийския университет – празникът на свети Климент Охридски. "Традиционно тогава се организират университетските Светоклиментови дни. Заедно с богослужебното отбелязване на празника в нашия академичен параклис, ние организираме и най-различни културно-просветни, образователни, научни конференции и семинари. Отдаваме почит на цялото духовно, просветно, книжовно, научно дело на свети Климент Охридски“, разказа доц. Нушев.През тази година се отбелязват и 1170 години от въвеждане на глаголицата от свети Константин-Кирил Философ, 1160 години от покръстването на свети цар Борис и 1700 години от Първия Вселенски събор в Никея, допълни богословъ