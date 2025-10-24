ЗАРЕЖДАНЕ...
Съставен е акт за премахване на незаконен строеж в "Елените"
©
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.
Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско".
"Фокус" припомня, че след поройните дъждове, които предизвикаха наводнения във ваканционното селище, отнеха живота на четирима души.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Още от категорията
/
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
08:54
Седем граждански организации с писмо до ВСС и Прокуратурата по повод нападението над прокурор Иво Илиев
08:53
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:52
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
23.10
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Президентът Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пор...
21:29 / 23.10.2025
Премиерът: До утре е срокът България да представи пред ЕК първия ...
20:51 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан край Зидарово разкри скандални пропуски в авт...
20:08 / 23.10.2025
Обвиняемият за тройното убийство в Бургаско остава в ареста
20:06 / 23.10.2025
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтох...
19:18 / 23.10.2025
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни ско...
19:18 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.