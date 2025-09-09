Новини
Състоянието на 4-годишния Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
Автор: Екип Ruse24.bg 08:49
©
Състоянието на 4-годишния Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг“, е стабилизирано. Предстои обаче доста работа, ще ни трябва време. Това заяви пред БНТ проф. Николай Габровски, началник на клиниката по неврохирургия в "Пирогов".

 

Състоянието на пострадалите деца в катастрофа край Монтана е добро, обяви той.

"Финансова стабилност има вече в "Пирогов". Дотук се справяме добре. Борим се за ремонт на Спешното отделение. То е коридор, дълъг 200 на 4 метра, годишно минават около 260 000 пациенти, доста е амортизирано всичко“, обяви още проф. Габровски.

За агресията срещу медици и агресията като цяло в обществото, медикът смята:

"Обществото мина през тежки изпитания последните години. Пандемията бе гигантско психологическо предизвикателство. Институциите, в тези цикли от избори у нас, не работеха нормално. Всичко това води до увеличаване на агресията. Семейната среда – оставя се възпитанието в ръцете на училището. Това не е нормално, всичко това се натрупва. Не може насилие, застрашаващо живота, да бъде прието като начин за разрешаване на спорове. Държавата трябва да покаже, че присъства.“

