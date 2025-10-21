ЗАРЕЖДАНЕ...
Съветът за съвместно управление започна: Ще има ли преформатиране на кабинета?
Премиерът Росен Желязков сформира ССУ по искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да обсъдят бъдещето на кабинета на “Желязков". В основата стои въпросът – как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало".
"Фокус" припомня, че нуждата от преформатиране дойде в резултат на местните изборите в Пазарджик. Тогава ГЕРБ стана 6-та политическа сила в града, което ескалира напрежение между партиите в управляващото мнозинство и тогава Борисов заяви “ГЕРБ повече няма място в това управление", а в петък миналата седмица премиерът и лидерът на ГЕРБ заявиха на съвместна пресконференция, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението.
Днес се очаква да стане ясно дали БСП и "Има такъв народ" са съгласни официално “ДПС-Ново Начало" да влезе в управляващото мнозинство.
