Жечо Станков проведе онлайн среща с Томи Джойс, помощник-секретар по международните въпроси в Департамента по енергетика на САЩ. Двамата обсъдиха разширяването и задълбочаването на стратегическото партньорство между двете държави в енергийния сектор, като акцент бе поставен върху проекти от взаимен интерес и с дългосрочно значение за икономическата и енергийната сигурност.
В този контекст беше постигнато разбирателство за създаване на съвместна експертна група (Energy Project Team), която да работи на техническо ниво по приоритетни проекти в допълнение на тези в ядрената енергетика. Звеното ще има за цел да осигури последователност и ефективност в сътрудничеството в три ключови направления: развитие в областта на критичните суровини и редкоземните елементи, където България вече има установено партньорство със Северна Дакота и добри перспективи за надграждане; реализация на проекти за ПАВЕЦ у нас с американски технологии, които могат да имат съществен принос за балансирането на енергийната система и интеграцията на възобновяеми източници; доставки на втечнен природен газ и развитие на инфраструктурата, като ключов елемент от усилията за диверсификация и повишаване на сигурността на енергийните доставки.
"Партньорството със САЩ е от стратегическо значение за България не само в ядрената енергетика, но и в по-широката архитектура на енергийната сигурност. Създаването на съвместен екип е ясен знак, че преминаваме към системна, практическа работа с дългосрочна визия“, подчерта министър Станков.
В хода на разговора бяха обсъдени и текущи въпроси, свързани с изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“. Потвърдена бе и готовността за продължаване на активното сътрудничество с лаборатории на Департамента по енергетика на САЩ по отношение на проучването за внедряване на малки модулни реактори. В този смисъл бе отбелязан напредъкът по проекта за проучване, реализиран с подкрепата на Агенцията за търговия и развитие на САЩ (USTDA), по който вече е стартирана процедура по избор на консултант.
Съвместен експертен екип от България и САЩ ще даде нов тласък на ключови енергийни проекти между двете държави.
©
Още по темата
/
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
08.12
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Още от категорията
/
КТ "Подкрепа": Възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви
22.01
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим ...
22:35 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:23 / 22.01.2026
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – ...
21:37 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система при...
20:51 / 22.01.2026
"Сиела Норма" показа сканиращите машини: Имат кош с функцията на ...
20:34 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
20:02 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.