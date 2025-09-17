Създадено е мобилно приложение за сигнали за деца в риск

© Булфото Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова ще обявят началото на втората година от Националната кампания срещу насилието над и между деца "Бъди смел, бъди добър!“. На събитието ще бъде представено и специално мобилно приложение, с което всяко дете ще може да подава сигнал, ако стане свидетел на насилие или е жертва на такова.



Основната цел на кампанията е да се променят обществените нагласи и да се постигне нулева толерантност към всякакъв вид насилие над и между деца. Инициативата е в изпълнение на плана за действие на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026 г.).



На събитието ще бъдат представени и актуални данни за сигналите за насилие над и от деца, както и за деца в риск. Участие ще вземат и представители на Съвета на децата.



Събитието ще се приведе 18 септември (четвъртък) от 11 часа в зала "Мраморна“ на Министерството на труда на труда и социалната политика.