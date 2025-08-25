Създателите на късометражни анимационни филми получават възможност за подкрепа

© До 15 септември авторите на късометражни анимационни филми могат да подадат безплатно проектите си за участие в 5-дневната работилница BLACK SEA ANIMATION WORKSHOP 2025.



След успеха на първото си издание, тази година събитието ще се проведе от 25 до 29 ноември в София. Инициативата е посветена на проекти за късометражни анимационни филми в процес на развитие. Филмите трябва да са с дължина до 20 минути и да са подадени от техните автори, независимо от използваната техника (традиционна, 2D, 3D, стоп моушън, смесена анимация), целевата аудитория, жанра (художествена, документална, образователна, експериментална и др.).



Целта е насърчаване на творческия обмен в целия Черноморски регион, като са включени квоти за проекти от България, Грузия, Турция и Украйна. В края на конкурса международни експерти ще изберат 11 проекта за участие в работилницата. Материалите от Румъния и Молдова ще се класират въз основа на лично представяне на мястото на събитието.



Подробните Условия за участие в конкурса може да видите тук.



BLACK SEA ANIMATION WORKSHOP 2025 се реализира от Sofia Animation Lab, Compote Collective и Saqanima, с подкрепата на френското Министерство на външните работи, Френския институт в България, Националния филмов център на България, Zippy Frames и Международния филмов пазар в Анеси (MIFA).