В множество медии се появи информация, че в началото на следващата година Мария Цънцарова и Златимир Йочев няма да бъдат водещи на сутрешния блок по bTV.Има редица спекулации около темата за освобождаването им, като някои от тях са, че след след първия протест Цънцарова се е появила в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV. По-късно водещата си публикува снимка на чашата във Facebook.Има и друга версия според, която bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях.