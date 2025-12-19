Свалят Мария Цънцарова от ефир?
Има редица спекулации около темата за освобождаването им, като някои от тях са, че след след първия протест Цънцарова се е появила в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV. По-късно водещата си публикува снимка на чашата във Facebook.
Има и друга версия според, която bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях.
