В шестия ден от Светлата седмица след Великден православната църква отбелязва Светла събота. Денят е посветен на Св. Йоан Кръстител – Предтечата, който според Евангелието проправя пътя на Спасителя и предсказва неговото идване. Почитта към него в дните на Възкресение е израз на дълбоката връзка между пророчеството и неговото изпълнение.

Според народните традиции Светла събота е и ден за възпоменание на покойниците. Вярващите раздават просфорки и червени яйца за "бог да прости“ наскоро починали близки. Старите обичаи налагат редица забрани: жените не перат и не мият, за да не "люти сапунената пяна в очите на умрелите“. В този ден не се крои и не се шие, като народното поверие предупреждава, че носенето на дреха, изработена в съботата след Великден, носи нещастие.

Първата седмица след Великден е наречена Светла седмица, защото възкресението на Исус Христос донася просветление и надежда за вечен живот на всички човеци.