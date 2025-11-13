Светослав Бенчев: Има достатъчно гориво
©
Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред БНТ: "Има едно повишаване с 6-8 стотинки на дизела, 4-5 стотинки на бензина, това зависи и от случващото се на международните пазари и цената не петрола. И в момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лиценза."
