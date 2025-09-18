Световни шампиони по надяждането с люти чушки пристигат у нас

© Sofia Chilli Fest е избраният фестивал от световната лига на лютото League of Fire за домакин на едно от най-значимите международни събития – Финала за Европейската купа и колана на лигата, който ще се проведе на 4 и 5 октомври във фермата на Chilli Hills в село Лозен, съобщиха организаторите, цитирани от "Фокус".



В България пристигат 10-те регионални шампиона от Великобритания, Германия, Словения, Испания, Нидерландия, Унгария, Сърбия и Италия. Срещу всички тях ще се изправи българската легенда и носител на световен рекорд Николай Филипов, който наскоро завоюва трето място в световната ранглиста. Това е битка, която се случва само веднъж годишно и води със себе си публика от цяла Европа.



Водеща на големия финал ще бъде UK Chilli Queen – Shahina Waseem, която посети България за първи път миналата година по време на първото издание на Sofia Chilli Fest. Тя е легенда в света на лютите надяждания – с почти 100 последователни победи, световни титли и безброй огнени предизвикателства зад гърба си. "България обещава да се превърне в истинска европейска столица на лютото. Изданието на Sofia Chilli Fest миналата година надмина всички наши очаквания, а тазгодишното се очертава да събере на едно място хиляди почитатели на пикантното от целия континент – с повече емоции, повече вкус и много награди“, споделя Shahina Waseem. В неделя публиката ще бъде свидетел на състезанието за Титлата на България, Купата на София и Колана на шампионите. В епична битка ще се изправят най-добрите състезатели от България и региона. Миналата година титлата грабна именно Николай Филипов, който успя да победи конкуренцията от Унгария, Германия и Сърбия.



Посетителите ще могат да се забавляват и с разнообразна програма по време на Sofia Chilli Fest 2025:



· Над 30 български и международни производители на люти продукти, гурме сосове и подправки.



· Гурме зона за храни и напитки – специални предложения от партньори и брандове, включително тематична испанска зона с кухня, напитки и културна програма.



· Игри и предизвикателства за публиката с много награди и адреналин.



· Музикална програма с диджеи и изпълнители на живо – двудневен празник с музика за всички вкусове.



· Кулинарни работилници и демонстрации с гост-готвачи.



· Образователни работилници за градско земеделие и садене на люти чушки.



· Музей на лютото – единствен по рода си в Европа, проследяващ историята на най-лютите чушки, традициите и културното им значение.



· Детска зона с работилници, занимания и игри за най-малките.



· Палатков лагер за всички, които искат да пренощуват под звездите с гледка към София.