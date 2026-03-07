Световни знаменитости носят дрехи, създадени от 10-годишния дизайнер Макс Александър
Днес негови модели се носят от световни знаменитости, а самият той вече е говорил пред ООН като посланик за промяна в модната индустрия. Дизайните му са представяни на модните седмици в Ню Йорк и Маями и Париж, разказва NOVA.
Историята на Макс започва почти като игра. Първата рокля, която създава, е направена от остатъчни платове от студиото на майка му. Тъй като тогава не знае как се използва шевна машина, той сглобява дрехата с горещо лепило и панделки. Днес майка му му помага при шиенето, а професионален шивач съдейства при изработката на част от моделите, но идеите и дизайните са изцяло негови.
Вдъхновението си Макс намира във всичко около себе си. Той е създавал дрехи от бонбони, чували за кафе, а веднъж дори използвал над 8000 ластика за един модел. Именно детското въображение и смелостта да експериментира правят творбите му толкова различни.
С над 10 милиона последователи в социалните мрежи неговите дизайни вече се появяват и на червения килим. Сред звездите, които носят негови творения, е и холивудската актриса Шарън Стоун, за която той създава бяло плюшено палто с детайли на раменете, наподобяващи пера.
Въпреки световната популярност, семейството на Макс се старае да го предпази от негативната страна на интернет. Социалните му профили се управляват от майка му, а до него достигат само позитивните коментари и част от заявките за поръчки. Училището също остава важна част от ежедневието му.
Сред любимите му модни марки е "Gucci", която го вдъхновява с ярките цветове и смелите комбинации.
Голяма спирка за младия дизайнер е Париж. На 3 март той е представил колекция от 15 рокли по време на Парижката седмица на модата. По-голямата част от моделите са изработени от рециклирани и остатъчни материали.
За Макс устойчивата мода не е просто тенденция, а лична кауза. Той избягва използването на синтетични материи като пластмаса и полиестер, защото иска да намали отпадъците и да помогне за опазването на планетата.
