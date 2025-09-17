ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
Талантът ни сподели, че ако се развива така, както до момента, ще стигне до световния и олимпийски връх със сигурност.
"Ако се развивам със скоростта, с която се развивам до момента вярвам, че ще стана световен и олимпийски шампион", сподели Киуан, след което добави, че при титла от Игрите в Лос Анджелис през 2028-а година ще помисли за професионална кариера.
Припомняме, че боксьорът ни взе купа "Странджа" през 2023-а година, а през миналата взе европейската титла от Шампионата на Стария континент в Белград, стигна до Игрите в Париж, а там зае престижното пето място.
В следващите дни очаквайте още новини със световния вицешампион и следете за цялото интервю в аудио и видео файл.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 234
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: