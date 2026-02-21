Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Огромни скални късове са паднали на пътя София – Самоков в района на Златна рибка, съобщават потребители на фейсбук групата Катастрофи в София.

На снимките се вижда как камъните са препречили пътя и преминаването е невъзможно. Няма информация за пострадали хора и автомобили. На мястото са пристигнали аварийни екипи, но заради опасността от ново срутване на скали пътят ще остане затворен през цялата нощ.

Всички пътуващи могат да използват обходен маршрут от София през Бистрица – Железница – Ярема – Самоков и обратно.

текст: Милен Кандарашев