Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре
©
Очаква се от АПИ да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя. Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да следят актуалната пътна обстановка.
Очаква се повече информация за срока на възстановяването на движението през прохода да бъде предоставена по-късно днес.
Още по темата
/
Облачно в Русе
08:42
Още от категорията
/
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
08:43
От гранична полиция предупреждават: Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките фермери
08:43
Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите у нас не посещават лекции, медицинските университети не правят изключение!
08:42
Евакуация в село Извор
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Maritime.bg: Танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне д...
20:58 / 06.12.2025
Внимание: Лед и мъгла на "Петрохан"
19:31 / 06.12.2025
Последни новини за обстановката в Бургаско
17:15 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
16:58 / 06.12.2025
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навс...
16:35 / 06.12.2025
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Хра...
16:16 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.