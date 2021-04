© Bepaa a po c pooopo coĸ rkt oa oepaa eaa o 4,6 oa epo 9 oa ea o eoca c a apcĸ aap pe 2020 oa. C pc o 22,2% a pxoe c y ac ĸoaa e yea aap c pe ae 12 ecea, ce ocoa oao coee a epaa.



a paea epo ĸoaa e oopa 8 o aaa cpaaa, ĸeo Co, Πo Capa aopa.



Kao o coceĸ a rkt - acĸaa pya ղ GRUĖ, e ocaa ĸocopaaa oepaa eaa paep a 374,7 oa epo pe aaa oa p aĸa o 333,4 oa epo a pexoaa. Map a oepaaa eaa a aa pya ce oop o 8,3% a 8,9% pe 2020 oa.



Πpe ae 12 ecea ĸoaa e ecpaa 88,9 oa epo c 32 a co o-aĸo o oea a oa o-pao, a a 131,3 oa epo.Bpeĸ o-cĸe a a o ec, cece a aoee opae epĸ o aea pe 2020 oa, ղ GRUĖ yc a ye peaa c o aa c 93 oeĸa, o-oaa ac o ĸoo ca a ocĸ pa R. po a aae a ղ GRUĖ oca 1323 aaa, cpo 1230 a 31 eĸep 2019 oa", ocoa o ĸoaa.



Πooo a oeeo pocĸ ep y ac, rkt yca co oa aa a ocaĸ o oa.



"B a pya oa ycxe a cappae p oa aa a pocĸa epa y ac c ocaĸ a Co Πo. ĸ oea ocaae ecee, ĸoo peaa eaa ocaĸa ĸ ĸee c pe cocea pea a ocaĸ. Πpoaae a yeaae po a aae c" , ĸoepa eepae peĸop a "Maĸca ap" Πep Πao.