ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг на магистрала "Хемус", движението е блокирано

Катастрофата е станала при км 17 на аутобана. Шофьор на камион, движещ се в посока София, губи управлението и преминава разделителната преграда и се блъска в друг, който се движи към Варна.



В следствие на инцидента трафикът към Варна е отклонен през Подбалканския път.



Няма пострадали, но се е образувала колона от автомобили. Шофирайте внимателно!