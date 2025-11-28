ТОЛ камерите са засекли шофьор-рекордьор да кара с 248 км/ч
© Илюстративна снимка
"До момента сме сертифицирали 65 броя отсечки, които засичат средната скорост. Тенденцията е те да бъдат увеличени до 100 до края на 2026 година. От 7-ми септември до момента сме засекли 49 291 000 нарушители, с тенденция те да намаляват. Класацията води шофьор с 248 км/ч", заяви началникът на отдел "Контрол и правоприлагане“ в Българското ТОЛ управление Божидар Чакъров.
Повече четете тук.
napalma
преди 21 мин.
И като са го засегли ,какво?!?Да не би да има издадена и връчена глоба до сега на някой от септември месец ,когато шумно афиширахте това? Хубава работа ,ама българска!
