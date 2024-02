ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ОТЦЕУБИЕЦ – САЩ



Според официални лица и съдебни документи мъжът, заподозрян в обезглавяването на баща си и показването на главата му по време на политическа тирада онлайн, е обвинен в убийство, след като е бил арестуван с пистолет в база на Националната гвардия.



Зловещият видеоклип се разпространява с часове в YouTube - събра повече от 5000 гледания - преди да бъде свален. 32-годишният Джъстин Мон сега е задържан без гаранция, също така е обвинен в злоупотреба с труп и други престъпления, показват съдебните документи на Пенсилвания.



По време на тирадата си, Мон осъди администрацията на Байдън и кризата с границите, като същевременно се обяви за новия действащ президент на САЩ при военно положение и заклейми баща си като предател. Жертвата, Майкъл Мон, е работил за Инженерния корпус на армията на САЩ във Филаделфия, каза агенцията пред CNN.



Видеото беше премахнато поради графично насилие, казаха от YouTube.



Ужасяващият случай идва на фона на напрегната национална политическа среда и тъй като ръководителите на социалните медии – които в сряда бяха порицани от Конгреса – бяха подложени на критика за това, че са позволили да бъдат публикувани и да останат на техните сайтове графични и понякога изпълнени с насилие видеоклипове.



"Мисля, че по-голямата картина е изключително обезпокоителна, тъй като навлизаме в един невероятно разгорещен политически сезон", каза анализаторът на CNN по правоприлагането и бивш заместник-директор на ФБР Андрю Маккейб.



Полицията на град Мидълтаун беше изпратена на местопрестъплението в 19 ч. във вторник след доклад за починал мъж, съобщи окръжната прокуратура на окръг Бъкс.



"Обаждането до диспечерите на Спешна помощ дойде от съпругата на жертвата. Когато служителите пристигнали, те намерили починалия мъж в банята", се казва в изявление на прокуратурата. "Синът на жертвата не присъстваше, когато полицията пристигна. Той е напуснал района с автомобила на баща си."



В изявление от сряда YouTube каза пред CNN, че "има строги политики, забраняващи графично насилие и насилствен екстремизъм".



"Видеото беше премахнато поради нарушаване на нашата политика за графично насилие и каналът на Джъстин Мон беше изтрит в съответствие с нашите правила за насилствен екстремизъм. Нашите екипи внимателно следят, за да премахнат всички повторни качвания на видеоклипа", се казва в съобщението.



След като избягал от дома си, Мон изминал повече от 100 мили, след което нахлул с пистолет в база на Националната гвардия на Пенсилвания, каза пред CNN Анджела Уотсън, говорител на държавния департамент по въпросите на военните и ветераните.



Той беше задържан в базата Форт Индиънтаун Гап – щаба на Националната гвардия на Пенсилвания – малко след 21:25 ч. във вторник, каза Уотсън.



"Той беше въоръжен, но не оказа съпротива при ареста", добави говорителят.



Не е ясно дали и каква връзка има Мон с базата. Той не е бил в Националната гвардия, каза Уотсън.



ФОТОШОП – АВСТРАЛИЯ



Австралийски новинарски канал беше критикуван за излъчване на фалшив образ на депутат от Виктория – с уголемени гърди и оголен корем.



Изработеният образ на депутата от Горната камара на Виктория Джорджи Пърсел се появи в бюлетина на Nine News в понеделник вечерта, след като тя разкритикува решението на правителството да отхвърли забраната за лов на патици.



Г-жа Пърсел, най-младата жена в парламента на Виктория, публикува оригиналното и коригираното изображение в X, за да порицае новинарския канал.



"Вчера изтърпях много", написа членът на Партията за справедливост на животните, добавяйки: "Но не очаквах да видя фотошоп на тялото и тоалета си по телевизията."



"Обърнете внимание на уголемените гърди и провокатицния тоалет. Не мога да си представя това да се случи на мъж депутат", каза тя.



Nine News се извини след нейното изявление и обвини изкуствения интелект, използван от монтажистите.



В публично изявление директорът на новините на Nine Melbourne Хю Нейлън каза: "Нашият графичен отдел намери онлайн изображение на Джорджи, което да използваме в репортажа отностно лова на патици".



"Както е обичайната практика, изображението беше преоразмерено, за да отговаря на нашите спецификации. По време на този процес автоматизацията от Photoshop създаде изображение, което не беше в съответствие с оригинала", каза той.



"Това не отговаря на високите редакционни стандарти, които имаме, и за това поднасяме безрезервни извинения на г-жа Пърсел".



Г-жа Пърсел каза, че инцидентът е пример за дискриминацията и пречките, с които се сблъскват жените в политиката. "Нека бъдем ясни: това не е нещо, което се случва на моите колеги мъже", каза тя пред Guardian Australia.



"За съжаление, разликата за жените е, че те също трябва да се справят с постоянното сексуализиране и обективизиране, което идва с изтичането на изображения, изкривени и генерирани от AI.



"Посланието, което това изпраща към младите жени и момичета от цяла Виктория, е, че дори да са на върха на своето поприще, тялото им винаги е предмет на обществен интерес."



Премиерът на Виктория Джасинта Алън, която също присъства в изображението, каза, че е загрижена за погрешното представяне.



"Това не е начин да представим която и да е жена, камо ли такава, която заема длъжност в обществена служба, представлява общност и е в публичното пространство всеки ден", каза тя пред репортери.



"Важно е да го извикаме, да идентифицираме, да се справим по-добре и да разберем, че сме изминали дълъг път, но все още имаме място за растеж."



БУРАК ЙЕТЕР – КОСМОС



DJ и продуцент, Бурак Йетер ще се отправи към космоса за първия по рода си концерт. Той ще бъде в стратосферата на 17 000 м. над Земята, осигурявайки музика на целия свят.



Бурак Йетер ще бъде домакин на първия концерт на живо в космоса. Неговата летяща DJ сцена ще се изкачи на 17 км. над Земята, докато предава музика на живо към целия свят. Вече са в ход тестове и подготовка за гостуваща музика от цялата планета за едночасов DJ сет. Издигайки се към тъмнината на космоса, това музикално изпълнение има за цел да покаже на цялото човешко население как музиката може да ни повдигне и свърже. Тръгвайки от Барселона, Испания, изпълнението на Бурак Йетер ще бъде предавано в над 30 телевизионни станции и споделено онлайн по целия свят.



Все още не е планирана определена дата, но Бурак Йетер и екипът казват, че ще се случи "скоро".



Бурак Йетер има над 1 100 000 абонати в YouTube и 5 400 000 последователи в Instagram. Неговата мисия ще бъде споделена с тези последователи и мнозина други, тъй като социалните медии и телевизионните станции ще могат да се свързват и да споделят неговата мисия.



В края на 2022 г. беше извършена тестова мисия. 360º камери бяха използвани, за да дадат на зрителите пълен изглед на Земята и безкрайното небе отгоре. Такива камери също ще бъдат използвани и за самата мисия. Тази летяща DJ сцена ще достигне пикова височина от 17 км., което е максималната височина за някои големи търговски самолети и границата за метеорологичните балони.



Тази мисия ще трябва да поддържа човешкия живот, да остане стабилна при различни условия, да предлага силен сигнал към Земята за предаване на живо и да поддържа теглото, необходимо за цялото оборудване. Небето ще бъде изчистено за изкачването на Бурак Йетер, тъй като той донася концепцията за музика до звездите.



ПЕЛЕ – БРАЗИЛИЯ



Жена, която твърди, че е дъщеря на Пеле, иска тялото на легендарния футболист да бъде ексхумирано за ДНК тест, съобщават местни медии.



Бразилската преса съобщава, че 60-годишната Мария ду Сокору Азеведу твърди, че е осмото дете на Пеле и има право на част от 60% от активите му, които са оставени на децата му.



Пеле - чието пълно име е Едсон Арантес ду Насименту - почина през декември 2022 г., но се смята, че в завещанието си той е признал, че може да има осмо дете, дъщеря, която никога не е срещал.



Децата му са се съгласили на ДНК тест, който е дал отрицателен резултат, но се твърди, че предстои друг тест.



Съобщава се, че Пеле се е съгласил на тест за бащинство, но е починал, преди да може да бъде направен - така че адвокатът на Мария е поискал тялото му да бъде ексхумирано.



Но адвокатът, представляващ вдовицата на трикратния носител на Световната купа, каза, че искането е "неразумно" и изпълненеието му е "малко вероятно".



Говорейки публично за първи път, Мария каза пред Record TV в неделя, че майка ѝ никога не е казвала на Пеле, че е бременна.



Първоначално Мария беше поискала тестове през 2019 г., но здравето на Пеле и пандемията от COVID означаваха, че тест не е направен.



Едину, едно от седемте деца на Пеле и човекът, който се грижи за неговото наследство, каза пред O Globo, че "вече са направени тестове и е потвърдено, че тя не е тяхна сестра".



Изчисленията сочат, че състоянието на Пеле възлиза на около £12 милиона, като 30% са оставени на вдовицата му, 60% на седемте му деца и 10% на двама внуци.



ГЪЛЪБ – ИНДИЯ



Гълъб, заподозрян в шпионаж в полза на Китай и държан осем месеца, беше освободен от индийски служители тази седмица след намеса на организацията за правата на животните PETA.



"След като научиха, че гълъб е бил държан в болницата за животни Bai Sakarbai Dinshaw Petit (BSDPHA) в Парел за удивителните осем месеца, PETA Индия предприе действия, за да осигури свободата на птицата от плен", се казва в изявлението на PETA.



Изпитанието на животното започнало през май миналата година, когато било заловено близо до пристанище в Мумбай. На крилете на гълъба имало съобщение, написано с думи, които изглеждали китайски, добави PETA. "Това довело до подозрение за шпионаж и накарало полицията да залови птицата, която била изпратена в BSDPHA в Мумбай за медицински преглед като част от разследването."



CNN се обърна към полицията в Мумбай за коментар.



Съобщава се, че друг гълъб е задържан през 2016 г., след като властите го открили с бележка, която заплашвала индийския премиер Нарендра Моди.



В последния случай PETA се свърза с полицията в Мумбай "... за да даде незабавно официално разрешение на болницата да освободи гълъба".



"Птицата беше освободена вчера в болничните помещения от полковник д-р Б. Б. Кулкарни, главен медицински началник на BSDPHA", казаха от PETA.



По-рано индийски медии съобщиха, че птицата е била прехвърлена на Бомбайското общество за предотвратяване на жестокостта към животните, чиито лекари я пуснаха на свобода във вторник.



Въпреки че случаят с гълъба нашумя в световните заглавия тази седмица, "шпионските животни", заловени и експлоатирани от военните, не са нещо ново.



През 2019 г. снежнобял кит белуга, по-късно наречен Хвалдимир, доби международна слава, след като беше забелязан да носи специално направен колан със стойки за камера. Тогава водещи експерти предполагаха, че китът може да е бил обучен от руската армия.



Белугите са социални животни, които ловуват и пътуват заедно в стада. Китът Хвалдимир е открит сам и е известно, че следва лодки и си играе с хората на борда.



Той се появи отново в шведски води през 2023 г. и имаше опасения за съдбата му, изразени от активисти за правата на животните и морски експерти.