Тодор Тагарев.
От срещата в Елисейския дворец през изминалата седмица стана ясно, че европейските страни продължават категорично да поддържат Украйна в нейната позиция в тези мирни преговори, т .е. Украйна няма да предава територии на Русия, които тя не овладява с военна сила, което според гостът е едно позитивно развитие на казуса.
"Другото позитивно развитие е, че вече се очертават в малко по-добра степен гаранциите, които западните страни предлагат на Украйна, за да може да се гарантира, че едно мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня ще бъде спазено. Но разговорите продължават.“
По думите му доста неизвестни са отпаднали, но остава най-голямата неизвестна – как точно ще реагират САЩ и какъв документ те ще бъдат склонни да подпишат.
"Но тук трябва да отбележим, че може би САЩ няма да се ангажират формално с какъвто и да било документ, преди да е ясно каква ще бъде окончателно руската позиция,“ посочи гостът и добави, че за Русия е неприемливо разполагането на западни войски на територията на Украйна, както и това, че продължава разказът за отстраняването на първопричините на войната – нещо, което Кремъл използва в оправдание на действията си в Украйна.
"Истината е, че Русия, говорейки понякога за мир, тя в нито един момент не е дала индикации, че е готова да се откаже от тези свои крайни цели, с които започна мащабната агресия преди почти 4 години. Според мен все още Путин няма намерение да води сериозни преговори. Всички тези развития ще имат наистина ефект, ако Западът се обедини около позицията на Украйна как би трябвало да изглежда едно мирно споразумение и Русия остане изолирана. Има такава възможност, единствено не е ясна позицията на Белия дом по този въпрос,“ въпреки че според проф.
Тагарев в последните дни се забелязва една много по-ясна и категорична позиция на Белия дом по отношение на Русия.
Тагарев: Не съм оптимист за прекратяването на войната на Русия в Украйна
© ФОКУС
Още по темата
/
Костадинов: Не признаваме поетия от премиера ангажимент България да изпраща военни кораби в Черно море
08.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
15.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
30.11
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Още от категорията
/
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.